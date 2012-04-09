Житель Тульской области положил в банкоматы иностранного производства в Воронеже более 60 фальшивых купюр, сняв вместо них 305 тысяч рублей. Система безопасности банкоматов не распознавала фальшивки.



Чем он и решил воспользоваться. Деньги мужчина перечислял на пластиковые карты, с которых снимал подлинные купюры в других банкоматах. За один только месяц ему удалось сбыть 61 поддельную банкноту на сумму 305 тысяч рублей.

Следствие возбудило по материалам УФСБ России по Воронежской области в отношении фальшивомонетчика уголовное дело по статье УК РФ "изготовление или сбыт поддельных денег". Ленинский суд Воронежа приговорил умельца к четырем годам лишения свободы условно.

Кроме того, было проведено обновление программы банкоматов "NCR Corporation" на предмет корректности работы их программного обеспечения. В результате дальнейших проверок банкоматы были признаны пригодными для дальнейшего использования, сообщает РИА Новости. Ущерб от некорректной работы этих банкоматов, которые были установлены в воронежских филиалах крупнейших банков РФ, мог составить более 10 миллионов рублей.



