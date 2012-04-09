На выходных в Петербурге и области пять раз нападали на полицейских

Сразу пять нападений на сотрудников полиции произошло в Петербурге и Ленинградской области за последние дни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник.



Так, в ночь на субботу в Кировском районе Петербурга оперативная группа попыталась задержать троих граждан Таджикистана, которые отказались предъявить документы и попытались скрыться.



"После этого они нанесли несколько ударов по голове и телу оперуполномоченного, который с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной затылочной области, ушибами и ссадинами лица, в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение", - сказали в полиции.



Преступники были доставлены в отделение полиции.



Кроме того, в субботу ночью на проспекте Культуры наряд ДПС остановил за нарушение правил дорожного движения автомобиль, который вела женщина без прав в состоянии алкогольного опьянения. Она отказалась предъявить свои документы и укусила за палец инспектора ДПС.



Также травмы получил сотрудник ДПС в городе Сясьстрой в Ленинградской области. Они пытались задержать водителя без прав, однако тот оказал полицейским сопротивление, нанеся удары головой в лицо инспектору ДПС.



Незначительные травмы получил полицейский в Адмиралтейском районе: при попытке задержать мужчину за административное правонарушение он получил удары по лицу. При аналогичных обстоятельствах был избит полицейский в Курортном районе Петербурга.



Как сообщалось, в Петербурге был отмечен всплеск нападений на полицейских - 45 с начала года. Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов выразил мнение, что граждан на проявление агрессии по отношению к сотрудникам МВД стимулирует создание негативного образа полиции в прессе.