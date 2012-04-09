Неивестные напали и ограбили инкассаторов в центре Москвы

В центре Москвы двое неизвестных сегодня напали на перевозчиков денег - сотрудников ЧОП на Малом Сухаревском переулке, когда они выходили из обменного пункта.

Угрожая оружием, злоумышленники отняли сумку с деньгами и скрылись на автомобиле Audi A8 зеленого цвета с иностранными номерами.

Инцидент произошел на Малой Сухаревской площади в районе дома номер 6, строение 1, передает Интерфакс.

По некоторым данным, в сумке инкассаторов было 5 миллионов рублей.Позднее автомобиль, на котором, предположительно, скрывались нападавшие, был обнаружен брошенным у дома на Ананьевском переулке, сообщает РИА Новости. Скорее всего, злоумышленники пересели в другой автомобиль.

В городе объявлен план "Перехват".