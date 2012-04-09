Похитители человека пойманы на Петергофском шоссе

В Петербурге полиция задержала четверых подозреваемых в похищении человека, совершенном 7 апреля на Ленинском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



По данным полиции, 7 апреля около 20.00 при выезде с парковки магазина «Максидом» (Ленинский проспект, 103) трое жителей Петербурга и житель города Красное Село (все неработающие), преградив проезжую часть, остановили автомобиль «Мицубиси Кольт». За рулем находился 22-летний молодой человек. Люди в масках разбили стекло левой передней двери его автомобиля и, угрожая травматическим пистолетом, пересадили его в свой автомобиль и повезли в неизвестном направлении.

У дома 17 на Петергофском шоссе злоумышленники были задержаны по приметам, указанным в сообщении очевидцев. Похищенный был освобожден.



«С места происшествия изъято: пневматический пистолет «ИЖ» и травматический пистолет «ИЖ-79». Следственно-оперативная группа продолжает работу», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД.