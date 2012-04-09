Корейские закуски подпольного изготовления

В Невском районе Петербурга нелегалы из Узбекистана занимались изготовлением корейских салатов в антисанитарных условиях.



Как сообщает городская прокуратура, в Невском районе проведена проверка совместно с сотрудниками миграционной службы в промышленной зоне по улице Новоселов д. 6.



В ходе проверки выявлен факт производства пищевой продукции – корейских салатов, с нарушениями требований санитарного законодательства.



На месте производства задержаны четверо гражданин Узбекистана, незаконно осуществлявшие на территории России трудовую деятельность. Также задержан организатор незаконного производства – гражданин Кореи.



Производство салатной продукции осуществлялось в антисанитарных условиях с использованием поддельных документов. Вся продукция направлялась для реализации в магазины и рынки города.

Задержанные иностранные граждане решением суда привлечены к административной ответственности.

Изъятая продукция в целях установления возможной угрозы для жизни и здоровья граждан направлена на исследование.



В настоящее время по поручению прокуратуры Невского района органами внутренних дел по данному факту проводится дополнительная проверка.