В Петербурге ограбили квартиру китайского предпринимателя

Восемь преступников, угрожая оружием, ворвались в квартиру к бизнесвумен из Китая Ся Ин Мэй на улице Боровая в Петербурге. Была похищена значительная сумма денег и много ценных вещей.



У потерпевшей забрали 1,5 млн рублей, два телефона Virtu, стоимостью 200 тыс. рублей каждый, золотые часы, стоимостью 1,2 млн рублей, 37 тыс. долларов США и 20 тыс евро. Ся Ин Мэй является директором сети магазинов "Ты и я" и снимала квартиру по найму, сообщает «Интерфакс».

Грабители скрылись с места преступления.



