На Кубани в колонии задушили осужденного за убийство

Осужденный за убийство мужчина был задушен в исправительной колонии номер 2 в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Мужчина был приговорен к 20 годам лишения свободы в 2001 году.



В колонии он работал уборщиком и жил на территории банно-прачечного комплекса. Там же в минувшую пятницу и нашли его тело.

Следствие полагает, что мужчину убил 23-летний молодой человек, приговоренный к двум годам лишения свободы за кражу. В ходе ссоры он схватил полотенце и задушил оппонента. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), санкция которой - до 15 лет лишения свободы.



