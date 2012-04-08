Эксперта Роснедвижимости осудили на полтора года за мошенничество

В Красноярском крае главного специалиста-эксперта Роснедвижимости. Тагаймурота Толбоева подозреваютв том, что он совершил мошеннические действия в отношении 49 человек. Толбоев сообщал гражданам заведомо ложные сведения.

Обманывая граждан, сотрудник Роснедвижимости убеждал их в том, что государственные услуги по выдаче копий материалов фонда данных и расчета площади земельного участка являются платными. После этого преступник получал деньги, не выдавая квитанций, передает РБК. Суд признал злоумышленника виновным по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса РФ и назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.