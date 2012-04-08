В Тульской области возбудили дело по факту убийства налетчиков

В Тульской области возбудили уголовное дело по факту убийства трех налетчиков в городе Богородицке.Как отмечает Следственный комитет России, дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Инцидент произошел вечером в субботу, 7 апреля. Четыре налетчика проникли в дом, расположенный в Октябрьском микрорайоне Богородицка. Об этом пишет Лента.ру. В доме во время нападения находились хозяин, 52-летний бизнесмен, и члены его семьи. В результате драки хозяин кухонным ножом смертельно ранил трех грабителей.