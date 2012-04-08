В Нагатино-Садовники 22-летний папа чуть не забил годовалого сына до смерти

На юге Москвы в воскресенье в районе Нагатино-Садовники полицейские задержали 22-летнего уроженца Тульской области, который в квартире, где он проживает с семьей жестоко избил и чуть не скрутил шею годовалому сыну.

Инцидент с избиением младенца произошёл в пятницу вечером.

В полицию о том, что годовалый ребёнок жестоко избит врачи "скорой", прибывшие по вызову бабушки ребёнка, передали информацию 6 апреля около 23.00.

Прибывшим сотрудникам полиции 20-летняя мать подтвердила, что ее гражданский муж избивал, душил и даже грозился выкинуть в окно сына. Свои действия он мотивировал тем, что хотел избавить супругу от ребенка, который, по его мнению, ей в тягость: она не водит его гулять, не занимается развитием и воспитанием малыша.

"Сопровождать ребенка в больницу мать отказалась, с ним поехала его бабушка. Медики поставили малышу диагноз: закрытая черпно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные гематомы и ссадины в области лица и шеи, посттравматический шейный миозит, ушибы и гематомы носа", - передает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В настоящее время отец ребенка задержан. Согласно медицинскому освидетельствованию в его крови содержалось 0,6 промилле алкоголя - сильно пьян он не был.

Отделом дознания УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).

"АН" писали, что 4 апреля на западе Москвы мать, родившая шестерых детей, до смерти забила двухмесячную дочку.

3 апреля в калининградской больнице скончалась двухмесячная девочка, избитая до смерти папой-узбеком.

31 марта Володарский районный суд Брянска вынес постановление о заключении под стражу Александра Кулагина, который совершил убийство девятимесячной Ани Шкапцовой, которую так долго искали.