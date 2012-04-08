На севере Москвы на территории Темирязевского района столичная полиция обнаружила белый "Мерседес" из которого около аптеки "Доктор" на улице Красных зорь в воскресенье на ходу выбросили труп мужчины.

Машина была остановлена в районе дома № 16 по улице Вучетича, сообщил источник в правоохранительных органах, передает Интерфакс. По словам источника, установлена причина смерти мужчины - это передозировка наркотиков.

"Как выяснилось, задержанные в автомобиле "Мерседес" две женщины и умерший мужчина совместно употребляли наркотические средства, а когда мужчина неожиданно скончался от передозировки, испугались, выбросили его из машины и попытались скрыться", - сообщил собеседник агентства.

Задержанных девушек повезли на освидетельствование на наличие наркотического опьянения.

Подтверждения этого происшествия из официальных источников пока нет.

"АН" писали, что после того, как на западе столицы в 18 часов воскресенья у аптеки "Доктор" в районе Можайский был из белого "мерса" выброшен труп мужчины, московская милиция начала розык автомобиля.