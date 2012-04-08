Из белого "мерса" в Москве труп мужчины выбросили его подружки-наркоманки
8 апреля 2012, 21:32 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
На севере Москвы на территории Темирязевского района столичная полиция обнаружила белый "Мерседес" из которого около аптеки "Доктор" на улице Красных зорь в воскресенье на ходу выбросили труп мужчины.
Машина была остановлена в районе дома № 16 по улице Вучетича, сообщил источник в правоохранительных органах, передает Интерфакс. По словам источника, установлена причина смерти мужчины - это передозировка наркотиков.
"Как выяснилось, задержанные в автомобиле "Мерседес" две женщины и умерший мужчина совместно употребляли наркотические средства, а когда мужчина неожиданно скончался от передозировки, испугались, выбросили его из машины и попытались скрыться", - сообщил собеседник агентства.
Задержанных девушек повезли на освидетельствование на наличие наркотического опьянения.
Подтверждения этого происшествия из официальных источников пока нет.
"АН" писали, что после того, как на западе столицы в 18 часов воскресенья у аптеки "Доктор" в районе Можайский был из белого "мерса" выброшен труп мужчины, московская милиция начала розык автомобиля.