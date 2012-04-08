На юго-востоке Москвы в районе Жулебино неизвестные под угрозой пистолета ограбили ювелирный магазин "Интрига" на улице Полубоярова. Грабители пистолетом и молотком разбили витрины, похитили ценности и скрылись.

Двое неизвестных, обмотав лица шарфами, ворвались в салон и разгромили витрину. Стоимость похищенных ценностей устанавливается.

"В результате разбойного нападения пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе столичной полиции, передает ИТАР-ТАСС.

На месте происшествия работает оперативная группа.