На западе столице в Можайском на улице Красных Зорь вечером понедельника на ходу из белого "Мерседеса" выбросили труп мужчины, после чего машина скрылась. Московская полиция объявила в розыск автомобиль.

"Около 18:00 из автомобиля "Мерседес" белого цвета был выброшен труп неизвестного мужчины. Это произошло по адресу улица Красных Зорь, дом 21, корпус 1 напротив аптеки "Доктор". Тело выкинули, не останавливая автомобиль, после чего машина скрылась", - сообщил источник в правоохранительных органах, передает Интерфакс.

Причина смерти мужчины пока не установлена, его осматривают судмедэксперты. Полиция начала розыск машины и находившихся в ней людей.