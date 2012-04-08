Следователи добъются адекватного наказания садисток-малолеток (ВИДЕО)

Следственные органы СКР по Калининградской области в воскресенье заявили, что будут инициировать отмену решения гусевского прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела и задержания малолетних садисток, пытавших школьницу-инвалида.

"Гусевским городским прокурором отменено постановление о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство и задержании двух 14-летних школьниц, подозреваемых в совершении преступления. С таким решением следственные органы Следственного комитета РФ по Калининградской области не согласны и будут инициировать его отмену во всех вышестоящих инстанциях надзорного ведомства вплоть до Генерального прокурора России", - сообщает в воскресенье СУ СКР по Калининградской области..

"Позиция органов Следственного комитета РФ такова, что столь жестокие преступления в отношении детей не должны оставаться безнаказанными вне зависимости от того, кто их совершил", - говорится в сообщении.

"АН" писали, что сегодня детский омбудсмен Павел Астахов заявил, что необходимо правильно квалифицировать недетскую жестокость со стороны подростков в соответствии с Уголовным кодексом России и избирать справедливое наказание и форму изоляции виновных.

Напомним, в Гусеве Калининградской области следователи в субботу задержали двух школьниц, подозреваемых в избиении девочки. 7 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

По предварительным данным, избиение девушки произошло на весенних каникулах в городе Гусеве. Как сообщает Уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Анжелика Майстер, две подруги 14 лет издевались над 15-летней девочкой-инвалидом. В результате чего девочка получила травмы. Все это было заснято на камеру мобильного телефона и выложено в сеть. На видео одна из девочек бьет сверстницу ногами по голове, в то время как другая держит ее за волосы.

Однако прокурор Гусева отказал в возбуждении уголовного дела по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ст. 116 УК РФ (побои) ввиду недостижения подозреваемых возраста уголовной ответственности по этим статьям и отменил задержание садисток.