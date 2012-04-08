В Калининграде сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту угроз, поступивших в адрес старшего помощника руководителя областного СУ СКР по взаимодействию со СМИ Марины Андрюшиной.

"АН" писали, что накануне на сайте регионального отдела СКР появилась информация об "оборотнях в погонах", которые издевались над задержанным в калининградском Черняховске.

В тот же день, 7 апреля, к пресс-секретарю Марине Андрюшиной с угрозами обратились неизвестные, потребовавшие снять с официального сайта управления сообщение о преступлении полицейских. Теперь неизвестных разыскивают следователи. По распоряжению руководства СКР приняты меры по обеспечению безопасности старпома руководителя областного СУ СКР.

Напомним суть инцидента с пытками задержанного черняховскими полицейскими.

"По версии следствия, 6 апреля 2012 года не менее трех сотрудников отдела полиции по Черняховскому району Калининградской области привезли 26-летнего местного жителя на отдаленный участок местности в городе Черняховске, где явно превышая свои должностные полномочия, надели на него наручники, после чего руками и ногами нанесли не менее 8 ударов в область туловища и ног мужчины, а затем надели на потерпевшего полиэтиленовый пакет и удерживали его, перекрывая доступ воздуха. Впоследствии потерпевший смог самостоятельно вырваться от сотрудников полиции и обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области", - говорится в информации СУСКР по Калининградской области.

В настоящее время следствием совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России и службы собственной безопасности УМВД по Калининградской области проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание конкретных лиц из числа сотрудников полиции, причастных к совершению этого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

По основной версии следствия, полицейские с помощью пыток пытались добиться от признания в совершении угона автомобиля и тем самым повысить показатели своей работы по раскрываемости преступлений. По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. "а, б" ч.3 ст.286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).

"Отстранены от должности ряд руководителей и сотрудников отдела МВД Черняховского района. Решается вопрос об их увольнении за совершение проступков, порочащих честь, сотрудника органов внутренних дел", - сообщила накануне пресс-служба главка МВД по Калининградской области.

Отметим, что эта новость появилась спустя некоторое время после того, как ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили о возможной скорой отставке главы ГУ МВД по Калининградской области Евгения Мартынова, которого глава МВД РФ Рашид Нургалиев якобы считает возможным конкурентом в борьбе за кресло руководителя министерства, передает РБК.