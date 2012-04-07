Мышеловка с калмыцким акцентом: 33-летняя элистинка помечтала об авто за 6 тыс

В столице Калмыкии 33-летняя элистинка стала жертвой телефонных мошенников. Афера развивалась по обкатанному сценарию. Женщине во вторник позвонили на мобильный телефон и сообщили о выигрыше автомобиля иностранного производства.

"Для получения приза ей необходимо пополнить баланс указанного абонентского номера в размере 1% от стоимости машины. Доверчивая женщина послушно перечислила 6 тысяч рублей и осталась ни с чем. О том, что ее обманули, она поняла после звонка так называемым устроителям розыгрыша. Они попросили пополнить счет телефонного номера еще раз", - сообщила накануне пресс-служба республиканского МВД.

"МВД Калмыкии предупреждает жителей республики: прежде чем отдать деньги незнакомым лицам и абонентам, тщательно перепроверьте информацию, чтобы не оказаться жертвой мошенников", - говорится в сообщении.

Возбуждено ли уголовное дело, республиканское МВД не сообщает.