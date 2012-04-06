Петербургские писатели обеспокоены судьбой Литфонда

Руководство Союза писателей Петербурга озабочено судьбой собственности Литфонда, которая может быть утрачена. Пресс-служба вице-губернатора северной столицы Василия Кичеджи сообщила, что в четверг чиновник встретился с руководителями Союза - Валерием Поповым и Ильей Штемлером, которые "выразили озабоченность по поводу процессов, которые происходят с собственностью Литфонда России в Санкт-Петербурге".

В наследство от Литфонда СССР Союзу писателей достались "Книжная лавка писателей" на Невском, 66, Дом творчества писателей в Комарово, дачи в поселках Комарово и Карташевская, а также ателье мод и поликлиника, которые на сегодняшний день утрачены.

"В настоящее время петербургские писатели обеспокоены состоянием дел на всех петербургских объектах недвижимости Литфонда России. В легендарной "Лавке писателей", занесенной в Красную книгу знаковых мест Санкт-Петербурга, перепрофилирование которых невозможно без согласования с Союзом писателей, был смещен директор; новое руководство не идет на контакт с писателями, не занимается продвижением петербургской литературы, прекращены литературные, поэтические вечера, презентации новых книг, вечера бардовской песни", - отмечается в сообщении.

Кроме того, писатели не имеют более возможности отдыхать и творить в Доме творчества в Комарово. По сведениям Попова и Штемлера, московское руководство Литфонда планирует снести знаменитые литфондовские дачи, которые сдаются писателям на определенный срок, ивозвести на их месте коттеджи.

Писательская организация выступает против нового строительства в историческом месте, связанном с творчеством Анны Ахматовой, Иосифа Бродского, Юрия Германа, Дмитрия Шостаковича, Евгения Шварца и других.

"Союз писателей Санкт-Петербурга неоднократно обращался по всем наболевшим вопросам к директору Литературного фонда России Переверзину, но не нашел понимания", - отмечается в релизе.

На встрече руководство Союза писателей Петербурга поделилось планами зарегистрировать новую общественную организацию "Литературный фонд Санкт-Петербурга", которая намерена требовать перевода собственности Литфонда России, находящейся в Санкт-Петербурге: магазина "Книжная лавка писателей", Дома творчества писателей в Комарово и дач в Комарово и Карташевской.

"По итогам встречи вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи принял решение обратиться к Генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке с ходатайством о прокурорском реагировании по данному вопросу, имеющему большой общественный резонанс", - говорится в сообщении.