Задержанный вчера гражданин Индии подозревается в присвоении 600 миллионов рублей из столичного бюджета. Об этом сообщил сегодня глава пресс-службы ГУ МВД по Центральному федеральному округу Роман Михайлов.



Иностранец зарегистрировал более 300 фирм, через них он арендовал помещения, принадлежащие городу. Несмотря на то, что подписанными договорами субаренда помещений была запрещена, гражданин Индии сдавал их в аренду, а деньги делил с сообщниками, пишет "КП".

По данным представителей главка, арестованный мужчина входит в организованную преступную группировку, получающую незаконную прибыль на территории города. Ему грозит срок до пяти лет.



