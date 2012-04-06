Выделенные на ремонт объектов Минобороны 216 миллионов ушли не по назначению

Главная военная прокуратура нашла нарушения при расходовании бюджетных денег на ремонт и содержание объектов инфраструктуры Минобороны, было утрачено двести шестнадцать миллионов рублей.



В 2010-2011 годах заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" за вознаграждение в 6 миллионов рублей незаконно перевел в один из московских банков бюджетные средства этого предприятия.

Указанную сумму коммерческий банк в дальнейшем использовал для своих целей, в том числе для получения прибыли. В результате ущерб государству превысил два миллиона рублей, а 216 миллионов бюджетных средств были утрачены по причине банкротства банка, сообщает РИА Новости.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество) и статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации).



