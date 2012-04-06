Против заместителя начальника колонии в Шексне Вологодской области, откуда в конце марта один из заключенных улетел на вертолете, возбуждено уголовное дело о получении взятки.



Об этом заявил сегодня представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

С 1 апреля по 30 мая 2011 года к Александру Белоликову через посредника обратился осужденный Шестаков с просьбой способствовать в снятии его с профилактического учета лиц, склонных к побегу. За свое согласие и предстоящее содействие подозреваемый получил через того же посредника денежные средства в сумме 10 тыс. рублей в качестве взятки, после чего на заседании административной комиссии указал ее членам на необходимость снятия с профилактического учета осужденного Шестакова, настояв на данном решении, заведомо зная о том, что законные основания для этого отсутствуют. В результате действий чиновника 30 мая 2011 года осужденный был снят со специального учета лиц, склонных к побегу, сообщает Взгляд.ру.

Также стало известно, что Белоликов осуществлял прямое руководство сотрудниками отдела безопасности, оперативного отдела, отдела специального учета и в числе прочего был обязан выявлять каналы проникновения к осужденным запрещенных предметов и принимать меры к их перекрытию, организовывать обыскную работу в учреждении.



22 марта заключенный колонии в Вологодской области Алексей Шестаков совершил оригинальный побег - при помощи вертолета. При этом он сам профинансировал подготовку к побегу за счет своих личных средств. Рано утром вертолет Вологодского авиапредприятия прибыл на базу отдыха "Ирма", где забрал двух человек. Находясь в воздухе, пассажиры — сообщники Шестакова — под угрозой применения оружия заставили пилота двигаться в поселок Шексна. Над территорией исправительной колонии был выброшен трос, с помощью которого осужденный поднялся в вертолет. Беглеца задержали спустя несколько часов, при этом он пытался отстреливаться и получил легкое ранение.

23 марта были задержаны и предполагаемые сообщники Шестакова — ранее судимая за незаконный оборот наркотиков 35-летняя Татьяна Важалина и судимый за разбой 36-летний Александр Русаков. Следственная проверка выявила грубые нарушения в деятельности исправительного учреждения.



