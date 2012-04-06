В Нальчике уничтожили двух боевиков

В Нальчике сотрудники правоохранительных органов уничтожили двух боевиков. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 6 апреля в одной из квартир по улице Мусукаева. Заблокированные боевики открыли вооруженное сопротивление.

Ответным огнем нападавшие были уничтожены. Пострадавших среди силовиков нет. В настоящее время личности ликвидированных устанавливаются, передает РИА Новости. Из квартиры, в которой находились участники НВФ, были изъяты граната, два ножа, а также самодельное взрывное устройство.