В Москве полицейские задержали восемь нелегальных таксистов

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 8 нелегальных таксистов. Трое из задержанных пытались дать взятку полицейским. Стоимость поездки колебалась от 500 руб до нескольких тысяч.

По данным оперативников, никаких документов, подтверждающих законность перевозок, у таксистов не оказалось. Автомобили нелегальных перевозчиков не проходили технический осмотр и не были зарегистрированы в реестре такси, пишет РБК. На время рассмотрения дела об административном правонарушении все автомобили будут изъяты и помещены на штрафстоянку до принятия судом соответствующего решения.