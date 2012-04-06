В Перми хирурга подозревают в изнасиловании девочки под наркозом

Хирург одной из больниц Перми подозревается в совершении действий сексуального характера над 14-летней девочкой, которая находилась под наркозом. Об этом сообщает СК РФ по Пермскому краю.



По версии следствия, в апреле 2012 года обвиняемый, являясь врачом - хирургом одной из пермских больниц, после операции 14-и летней пациентки, находящейся в беспомощном состоянии под наркозом, совершил в отношении ребёнка действия сексуального характера.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по п. а ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении несовершеннолетнего").



