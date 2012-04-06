Виктор Бут: за меня ответит время

Федеральный суд Нью-Йорка огласил приговор по громкому делу российского предпринимателя Виктора Бута. Он приговорен к 25 годам тюрьмы. Также он должен выплатить денежный штраф в размере $15 млн.



Судья Шира Шейндлин огласила приговор по делу россиянина Виктора Бута, признанного ранее виновным в намерении продать партию оружия колумбийской леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC). Напомним, прокуратура США считала, что наказанием для Бута должно стать пожизненное заключение, департамент по контролю за наказаниями рекомендовал 30-летний срок заключения, а защита обвиняемого настаивала на снятии с россиянина всех обвинений. В итоге Виктор Бут получил 25 лет и $15 млн штрафа, в такую сумму оценена планируемая сделка по продаже оружия, которая вменена ему в вину.



Бут при вынесении приговора впервые взял слово в зале суда.

"Правду знаю я и всегда буду нести ее с собой до конца. Она в том, что я не собирался продавать никому оружие, не собирался никого убивать", - заявил подсудимый. Выступая с речью, Бут неожиданно обратился к спецагентам Департамента по борьбе с наркотиками (DEA), сидевшим на скамейке позади него.

"И они это знают. И пусть они с этой правдой живут, пусть они ее носят в себе, ложатся с ней спать, помнят, когда обнимают своих детей и любят своих жен", - указал пальцем Бут на группу сотрудников DEA, сообщает РИА Новости.

"За меня ответит время. И моя родина. И мои соотечественники", - завершил Бут свое короткое выступление, приложив ладонь к груди.



Напомним, 2 ноября прошлого года 12 присяжных единогласно признали господина Бута виновным в преступном сговоре с целью убийства граждан США, преступном сговоре с целью убийства лиц, находящихся на американской госслужбе, преступном сговоре с целью приобретения и продажи зенитных ракет, преступном сговоре с целью поставок оружия террористическим группировкам. Все эти обвинения касались поставок оружия колумбийским повстанцам.



