В Самаре местный житель получил 6 лет за хранение героина и амфетамина.

В Самаре местного жителя осудили на 6 лет за хранение для продажи 2 кг героина и 1 кг амфетамина.Виталий Кондратьев будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Мужчина обвиняется в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере, отмечает прокуратура Самарской области. Осенью 2011 года он приобрел с целью сбыта у неустановленного лица героин массой более 2 килограммов, пишет РБК. Наркотик осужденный хранил у себя в квартире. Также им было приобретено наркотическое средство - МДМА (амфетамин) массой свыше 1 кг, которое спрятал в куче песка в гаражном массиве.