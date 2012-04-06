В Горно-Алтайске полицейские изъяли из клуба 12 игровых автоматов

В Горно-Алтайске в развлекательном клубе "Империя" сотрудники полиции изъяли 12 игровых автоматов. "Одноруких бандитов" в 2011 году вывозили оттуда грузовыми машинами по нескольку десятков.

В конце февраля текущего года во время очередного рейда в "Империи" было изъято 14 автоматов. Новый рейд сотрудников полиции новь начался с посещения игровой точки, передает РИА Новости. Проникнуть в помещение полицейским удалось через запасной выход.