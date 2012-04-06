В Москве поймали таджика, ограбившего и изнасиловавшего журналистку в Чертаново

На юге Москвы в четверг задержан таджик, который вместе с приятелем 1 апреля вечером в Чертаново разыграл целый спектакль перед журналисткой, "под занавес" которого она оказалась изнасилована и ограблена гостями столицы.

"В полицию с заявлением об изнасиловании и ограблении обратилась 32-летняя журналистка одного из популярных изданий столицы. По ее словам, 1 апреля около 22 часов она возвращалась с работы домой. В безлюдном месте, неподалеку от Варшавского шоссе, на нее напал мужчина, затащил в овраг и отобрал сумку", - сообщил в четверг представитель пресс-группы УВД по ЮАО столицы Валерий Бузовкин.

Неожиданно на ее призывы прибежал другой мужчина, прогнал грабителя и вернул сумочку потерпевшей. После этого "спаситель" предложил девушке расплатиться с ним с помощью секса.

"Когда перепуганная девушка отказалась, мужчина вызвал по телефону товарища – того самого, который ранее и напал на нее. Угрожая расправой, они изнасиловали потерпевшую, забрали из ее сумки сотовый телефон, фотоаппарат, плеер и небольшую сумму денег, а затем скрылись", - отметил Бузовкин.

Сыщикам удалось установить личности подозреваемых.

"В настоящее время задержан один из них, 30-летний уроженец Таджикистана. Второй фигурант разыскивается", - заявил представитель УВД.

Чертановские следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: изнасилование и грабёж.

Полиция просит граждан, обладающих какой-либо информацией о деятельности задержанного, обращаться по телефону "02" или в ближайший отдел полиции.