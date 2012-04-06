В Москве за вымогательство взяли замначальника отдела районной полиции

В Москве в четверг сотрудниками службы собственной безопасности столичной полиции при получении мзды в 200 тысяч рублей за рукав полицейского мундира схвачен замначальника следственного отдела МВД России по Алексеевскому району в Северо-Восточном административном районе города.

"Он был задержан с поличным при получении денежной суммы в размере 200 тыс. рублей за якобы непривлечение гражданина к уголовной ответственности. Все материалы по данному факту будут направлены в СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве", передает в четверг пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Кроме того, проводится служебная проверка, по предварительным результатам которой задержанный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел.

"Начальнику ОМВД России по району Алексеевский и начальнику следственного отдела МВД России по району Алексеевский УВД по СВАО ГУ МВД города будет объявлено о неполном служебной соответствии. Начальнику КМО СУ УВД по СВАО будет объявлен строгий выговор", - сообщает столичный главк.