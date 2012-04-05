В Подмосковье по факту нападения на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и её подругу в Балашихе возбуждено уголовное дело, сообщил в четверг начальник управления информании и общественных связей ГУ МВД по Московской области Евгений Гильдеев.

"По факту нападения на Милашину, совершенного в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж)", - отметил Гильдеев, передает Интерфакс.

Ранее в четверг "АН" писали, что подмосковные полицейские пока не могут связаться с корреспондентом "Новой газеты" Еленой Милашиной, чтобы получить показания о нападении на нее и ее подругу.

Напомним, двое злоумышленников напали на Елену с подругой накануне около полуночи в Балашихе, когда они возвращались домой.

В своем "Фейсбуке" правозащитный журналист Елена Милашина написала: "Били зверски, выбили зубы, на висках шишки, ногами, кулаками – в лицо и по голове". Преступники ограбили подруг.

Журналистка возмущена, что полиция бездействовала. Подъехавший патруль не оказал никакой помощи. Корреспондент рассказала, что их с подругой "отбили" у нападавших три девушки, оказавшиеся поблизости, а полицейские ехали более часа.



