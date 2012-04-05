Тверской суд Москвы в четверг отказался заключить под домашний арест начальника ФГУП "Охрана" Андрея Комиссарова из команды экс-главы питерского МВД Михаила Суходольского. Ходатайство следствия было отклонено.

"АН" писали, что сегодня следственный департамент МВД России просил Тверской суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Комиссарова.

Андрея Комиссарова и других высокопоставленных сотрудников "Охраны" подозревают в злоупотреблении полномочиями и нанесении государству ущерба на общую сумму в 140 млн рублей, передает РАПСИ. Ранее следствие просило об аресте подозреваемого, однако Тверской суд Москвы 28 марта не стал избирать ему меру пресечения, мотивируя свое решение тем, что инкриминируемое ему деяние относится к экономическим преступлениям.

Напомним, накануне Комиссарову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. На предыдущем заседании стало известно, что Комиссаров подозревается по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Следователь, выступая в конце марта в суде, отметил, что ранее Комиссаров занимал посты в правоохранительных органах, а значит знаком с методами и способами оперативных действий. Также, как следует из документов, представленных следствием, по уголовному делу, которое было возбуждено 7 декабря 2011 года, все еще не установлены возможные соучастники преступления.

Следователь сообщил, что некоторые лица, чья причастность к преступлению проверяется, выехали за границу. Также правоохранительные органы полагают, что, находясь на свободе, Комиссаров может повлиять на свидетелей по делу, которые в большинстве своем являются сотрудниками ФГУП, который он возглавляет.