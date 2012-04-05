В Челябинской области в четверг по ходатайству следствия судом арестован глава Полетаевского сельского поселения Сосновского района Александр Макаров, которому предъявлено обвинение в совершении разбоя.

"По версии следствия, днем 23 февраля 2012 года около одного из кафе, расположенного на объездной дороге "Челябинск-Екатеринбург", произошел конфликт между потерпевшими - 3 жителями областного центра и компанией, в которой находился Макаров. Конфликт перешел в драку. У одного из потерпевших в ходе избиения были похищены значительная сумма денежных средств и золотые изделия", - передает в четверг пресс-служба СКР.

Следствием устанавливается причастность к совершению преступления иных лиц, находившихся в компании чиновника. Расследование уголовного дела продолжается.