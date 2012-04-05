В Татарстане мошенники похитили у 22 человек 10 млн рублей

В Татарстане двоих местных жителей подозревают в хищении у 22 человек около 10 млн рублей. Деньги были похищены под предлогом строительства домов. Возбуждено уголовное дело по ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

По информации Министерства внутренних дел по Татарстану, в Казани в апреле 2011 года появилась фирма, предлагавшая гражданам свои услуги по строительству домов. Организация позиционировала себя, как строительная фирма. После получения предоплаты за заказ мошенники исчезали, клиентам не звонили, на звонки не отвечали. По делу в настоящее время проходят 22 потерпевших, передает РБК. Минимальный размер внесенного ими первоначального взноса составлял 78 тысяч рублей.