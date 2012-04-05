В Подмосковье по факту похищения московского предпринимателя и его водителя возбуждено уголовное дело в четверг. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения потерпевших и подозреваемых.

"3 апреля 2012 года в правоохранительные органы обратилась 38-летняя жительница города Москвы с заявлением о том, что 3 апреля 2012 года около 7 часов на автодороге около деревни Липки Одинцовского района Московской области неизвестные в камуфлированной одежде с надписью "ОМОН" остановили автомобиль, в котором следовал ее супруг, после чего пересадили его и водителя автомобиля в неустановленную машину и скрылись в неизвестном направлении. Несовершеннолетнюю дочь заявительницы, также находившуюся в машине, неизвестные отпустили", - сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета России.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Московской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "в", "г", "ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

"АН" писали, что в четверг военное следственное управление СКР по Западному военному округу возбудило уголовное дело в связи с избиением и похищением в ночь на 24 марта жителя Петербурга офицерами Федеральной службы охраны.