Офицеры федеральной службы охраны избили и похитили петербуржца

Военное следственное управление СКР по Западному военному округу возбудило уголовное дело в связи с избиением и похищением жителя Петербурга офицерами Федеральной службы охраны. Ведется расследование обстоятельств.

Пока не известно, будет ли следствие ходатайствовать об аресте фигурантов, сообщил аместитель руководителя организационно-аналитического отдела Военного следственного управления СКР по Западному военному округу Евгений Поддубный, передает Интерфакс.

Дорожный конфликт произошел в ночь на 24 марта в Приморском районе Петербурга. Двое неизвестных на тот момент, подрезав автомобиль "Ауди", избили и похитили водителя иномарки. По сообщению граждан злоумышленники были задержаны, оба нарушителя оказались сотрудниками ФСО. Похищенного водителя отправили в больницу.