В Москве расследуют дело об избиении двухмесячного младенца до смерти

Московские следователи проводят расследование дела об избиении накануне до смерти двухмесячной девочки, по всей вероятности, родной матерью, ранее лишённой родительских прав, в квартире на западе столицы в районе Фили-Давыдково.

"АН" писали, что утром среды приехавшие по вызову к ребёнку врачи "скорой помощи" в квартире д. 14, корп. 1 по Инициативн­ой улице обнаружили тельце двухмесячной девочки со следами тяжёлых побоев. Врачи вызвали полицию.

По подозрению в убийстве задержана мать младенца — ранее ее уже лишали родительских прав на четырёх детей, но женщина обещала исправиться и выполняла все требования органов опеки. Родила ещё двух детей, младшая из которых и умерла от побоев.

Сама она в избиении шестого своего ребёнка не признается. Никаких родственников подозреваемой пока отыскать не удалось, поэтому девочку, которой ещё не исполнилось и двух лет после того как её мать задержали, увезли в дом ребенка.

"Женщина доставлена­ в Дорогомиловский МСО СУ СКР по г. Москве", - сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Напомним, в Брянске отец убил 9-месячную дочь Аню Шкапцову, а затем они вместе с материю инсценировали её похищение 11 марта. Ранее, 28 апреля 2011 года в квартире жилого дома в городе Новосибирске 32-летний Евгений Глотов убил во время кормления свою двухлетнюю дочь.