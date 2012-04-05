Теракт на Физкультурной улице: полицейские подорвались на 20-килограммовой бомбе

В ингушском городе Малгобек на месте взрыва в четверг образовалась воронка глубиной метр и шириной 2,5 метра. Мощность сработавшего взрывного устройства была равна, по предварительным данным, 20 кг в тротиловом эквиваленте.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Ингушетия, полицейских, по всей видимости, спасло то, что "уазик" был бронированный, передает ИТРА-ТАСС.

ранее "АН" писали, что в ингушском Малгобеке взрывное устройство сработало в четверг около 15:50 на улице Физкультурная в тот момент, когда мимо проезжала автомашина УАЗ, в которой ехали четверо стражей порядка. Все они получили ранения различной степени тяжести и доставлены в больницу. Как отметил источник, взрывное устройство было заложено на обочине дороги. На месте взрыва работает следственная группа.