Следственный департамент МВД России просит Тверской суд Москвы избрать меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора ФГУП "Охрана" МВД Андрея Комиссарова из команды экс-главы питерского МВД Суходольского.

Андрея Комиссарова и других высокопоставленных сотрудников "Охраны" подозревают в злоупотреблении полномочиями и нанесении государству ущерба на общую сумму в 140 млн рублей, передает РАПСИ. Ранее следствие просило об аресте подозреваемого, однако Тверской суд Москвы 28 марта не стал избирать ему меру пресечения, мотивируя свое решение тем, что инкриминируемое ему деяние относится к экономическим преступлениям.

"АН" писали, что накануне Комиссаровупредъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. "Охрану" ранее курировал бывший первый заместитель главы МВД и бывший начальник полиции Санкт-Петербурга Михаил Суходольский.

Напомним, на предыдущем заседании стало известно, что Комиссаров подозревается по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Следователь, выступая в конце марта в суде, отметил, что ранее Комиссаров занимал посты в правоохранительных органах, а значит знаком с методами и способами оперативных действий. Также, как следует из документов, представленных следствием, по уголовному делу, которое было возбуждено 7 декабря 2011 года, все еще не установлены возможные соучастники преступления.

Следователь сообщил, что некоторые лица, чья причастность к преступлению проверяется, выехали за границу. Также правоохранительные органы полагают, что, находясь на свободе, Комиссаров может повлиять на свидетелей по делу, которые в большинстве своем являются сотрудниками ФГУП, который он возглавляет.