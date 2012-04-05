В Ингушетии взорвали полицейский УАЗ, пострадали 4 человека

В Ингушетии прогремел взрыв, в результате которого были ранены четыре сотрудника полиции. Инцидент произошел в городе Малгобеке, сообщает Министерство внутренних дел Ингушетии.

Неустановленное взрывное устройство сработало на одной из городских улиц. Бомба взорвалась в тот момент, когда мимо проезжал полицейский УАЗ. Все четверо находившихся внутри полицейских получили ранения, передает РБК. Пострадавшие были доставлены в больницу.