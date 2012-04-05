Мошенники в Петербурге набрали кредитов на 10 миллионов рублей

По оперативным материалам сотрудников ГУ МВД России по СЗФО возбуждено 14 уголовных дел по статье 159 УК РФ - «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими ГУ МВД России по СЗФО пресечена деятельность межрегиональной организованной преступной группы, основным видом деятельности которой являлось совершение мошеннических действий в отношении кредитных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В состав группы входили граждане Армении, Украины и различных субъектов Российской Федерации.Как сообщили «Конкретно.ру» в ГУ МВД по СЗФО, схема мошенничеств сводилась к следующему: действуя согласно распределению ролей, участниками группы подбирались лица из числа жителей Северо-Западного федерального округа с так называемой «чистой» кредитной историей. После чего участники опг изготавливали поддельные копии паспортов граждан России, справки о доходах и иные документы, необходимые для получения кредитов.

Впоследствии, вступив в преступный сговор с лицами из числа сотрудников кредитных отделов банков, преступники оформляли кредитные договоры, после чего, получив банковские карты и конверты с ПИН-кодами, производили снятие наличных денежных средств. Общая сумма похищенных подобным образом денежных средств составляет более 10 млн. рублей.

В отношении организатора преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы в отношении участников преступной группы и выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности.