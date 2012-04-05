В Петербурге избили и ограбили сотрудника консульства Италии

В центре Петербурга на набережной канала Грибоедова неизвестные преступники избили и ограбили атташе по культуре консульства Италии Джорджио Маттиоли.

Преступление было совершено накануне вечером. В полиции сообщили, что добычей нападавших стали 20 тысяч рублей, документы и ключи от автомобиля, дипломатический паспорт и часы атташе, передает Интерфакс.

После совершения преступления грабители скрылись. Пострадавший направлен в больницу в состоянии средней тяжести.