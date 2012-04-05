В Москве ограбили офис строительной фирмы, сторож в больнице

В Москве из офиса строительной компании похищено 13,5 миллиона рублей. Преступники проникли в офис в доме 32, строение 6 по Золоторожскому валу, через окно второго этажа.



Сторож несколько раз выстрелил в грабителей из зарегистрированного травматического пистолета, но их это не остановило. Они его избили и связали электрошнуром.

Затем преступники вскрыли три металлических ящика, в которых хранились деньги. Забрав 13,5 миллиона, они скрылись.

Сторож госпитализирован. У него диагностирована черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы, сообщает «Интерфакс». По факту грабежа возбуждено уголовное дело.



