Подмосковные полицейские пока не могут связаться с корреспондентом "Новой газеты" Еленой Милашиной, чтобы получить показания о нападении на нее и ее подругу сегодня ночью в подмосковной Балашихе.



"Милашина действительно позвонила по телефону "02" и сообщила, что ее избили в Балашихе", - подтвердили в правоохранительных органах Подмосковья.

Когда наряд полиции прибыл по указанному адресу, предполагаемой пострадавшей на месте не оказалось. Ее подруга не стала писать официальное заявление в полицию.

Полицейские до сих пор не могут разыскать Милашину, чтобы получить у нее показания о нападении, ее мобильный телефон не отвечает.

Ранее «АН» писали: Двое злоумышленников напали на Елену с подругой накануне около полуночи, когда они возвращались домой.



