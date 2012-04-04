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До 10 лет тюрьмы может получить судья неправедная Глебова (ВИДЕО СКР)

4 апреля 2012, 21:33 [ «Аргументы Недели. Иркутск» ]

До 10 лет тюрьмы может получить судья неправедная Глебова (ВИДЕО СКР)
Фото с сайта barchatzy.ya.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении 53-летней судьи Кировского районного суда города Новосибирска Ирины Глебовой за вынесение заведомо неправосудного решения, повлекшее смерть ребёнка.

"АН" писали, что Александр Бастрыкин внёс представление о возбуждении этого уголовного дела 15 августа.

"Представление Председателя было удовлетворено, и в последующем Верховным судом РФ это решение квалификационной коллегии Новосибирского областного суда, несмотря на жалобы Глебовой, было признано законным", - сообщает пресс-служба СКР..

Приняв к производству исковое заявление Евгения Глотова о восстановлении его в родительских правах в отношении малолетней дочери Евы, находившейся на воспитании в доме ребенка, 18 февраля и 5 марта 2011 года, Глебова провела два судебных заседания с многочисленными нарушениями установленного Гражданско-процессуальным кодексом РФ порядка судопроизводства.

Судья Глебова 5 марта вынесла заведомо неправосудное решение о восстановлении Глотова в родительских правах в отношении Евы Глотовой, которой не исполнилось на тот момент  и трёх лет.  На основании данного решения 16 марта  2011 года администрация дома ребенка  была вынуждена передать девочку отцу-наркоману.

По версии следствия, длительное время у судьи на рассмотрении находилось исковое заявление Евгения Глотова о восстановлении его в родительских правах в отношении двухлетней дочери. Глебова, желая создать видимость эффективной работы, не выяснила основные обстоятельства дела, без оценки которых отдать ребенка было недопустимо.

"Она не приняла во внимание личностные характеристики отца девочки – сведения о наличии у него наркотической зависимости и судимости в прошлом. В отсутствие представителей государства, участие которых при рассмотрении таких дел является обязательным, без заключения органа опеки и попечительства Глебова приняла решение о восстановлении Глотова в родительских правах, что впоследствии привело к смерти ребенка", - отмечаетпресс-служба СКР.

Напомним, что 28 апреля 2011 года в квартире жилого дома в городе Новосибирске 32-летний Евгений Глотов во время кормления своей малолетней дочери несколько раз ударил ребенка. От полученных травм девочка скончалась на месте.

"В ходе расследования установлено, что в 2009 году после смерти матери потерпевшей, страдающей наркотической зависимостью, и лишения родительских прав Глотова, их малолетняя дочь была передана в специализированный дом ребенка. Однако в марте 2011 года Глебова удовлетворила иск мужчины о восстановлении его в родительских правах. Сегодня приговором суда Глотову назначено наказание в виде 19 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Вменяемая Глебовой ч. 2 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения, повлекшее иные тяжкие последствия) наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Отметим, что в среду в Москве найдено тельце двухмесячной девочки, очевидно, забитой до смерти матерью алкоголичкой. Женщину лишили родительских прав в отношении 4-х старших детей, но она родила ещё двух, младшую убила.

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