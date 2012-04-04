В Петербурге две злоумышленницы, прикинувшись представительницами газовой службы, обокрали наканунеквартиру 73-летней пенсионерки в доме на улице Козлова.

Как передает АН «Оперативное прикрытие», а квартиру пожилой женщины под предлогом проверки газового оборудования проникли две неизвестные женщины. Они находились в ее квартире не более 20 минут. После ухода лжегазовиков петербурженка обнаружила, что у нее похищены 100 тысяч рублей, 80 фунтов стерлингов, 50 долларов и 20 евро. Общая сумма ущерба составила 155 000 рублей.

В тот же день четверо неизвестных, представившихся сотрудниками «Ленгаза», вошли вчера около полудня в квартиру на Кузнецовской улице, в которой проживает ровесница Октябрьской революции (женщина родилась в сентябре 1917 года). После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу 102 тысяч рублей. Это были три женщины и мужчина, похожие на молдаван или цыган.

Часом позже неизвестная женщина, находясь в квартире дома на улице Нахимова, тайно похитила у 77-летней пенсионерки 117 тысяч рублей. 230 тысяч рублей обманом украл у 82-летней бабушки, проживающей на Приморском проспекте, неизвестный мужчина, лет 25-30, европеец.Это произошло 2 апреля. Неизвестные лица, введя в заблуждение 73-летнюю жительницу Приморского района, под предлогом перерасчета и возможного увеличения пенсии, мошенническим путем завладели деньгами в общей сумме 125 000 рублей. Пенсионерка в период с 27 по 30 марта снимала деньги со своего счета в Сбербанке и передавала некой «Свете».

У 89-летней жительницы Красногвардейского района неизвестный преступник вчера около 17 часов в квартире на проспекте Наставников путем обмана похитил 6700 рублей.