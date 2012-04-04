ФСБ: бизнесу наркокурьеров способствовали взяточники в Сибири и Средней Азии

В Иркутской области задержаны два граждан Казахстана и два жителя северокавказских регионов России, которые подозреваются в организации международного канала поставки крупных партий наркотиков из стран Средней Азии в Сибирский федеральный округ.

"В ходе задержания у преступников обнаружено и изъято 5 килограммов героина", - говорится в сообщении УФСБ в среду, передает РИА Новости.

Разработка группировки велась несколько месяцев.

"Канал поставки героина представлял собой хорошо отлаженную схему. Устойчивость его функционирования достигалась, в том числе, и наличием разветвленных коррупционных связей у участников ОПГ на всем маршруте из Средней Азии в Восточную Сибирь", - отмечает УФСБ.

На протяжении длительного периода времени группа оставалась глубоко законспирированной и имела возможность занимать лидирующие позиции в наркобизнесе. Спецоперация по задержанию злоумышленников проходила в несколько этапов.

"Партия героина сначала сопровождалась сотрудниками ФСБ на всем пути следования из-за рубежа в Россию. После того как оперативникам стали известны все участники "цепочки", в Ангарске курьеров обезвредили бойцы спецназа ФСБ", - сообщает спецслужба. Двое других членов банды были задержаны через несколько дней в Кемеровской области.

Следственным отделением УФСБ возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 228.1 УК России (незаконное приобретение, хранение, перевозка, сбыт наркотических средств). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

На допросе все участники группы дали признательные показания.