В Дмитровском районе на севере столицы днём среды в автомобиле "Форд", припаркованном недалеко от дома 11 по Ижорскому проезду обнаружены бездыханные тела мужчины и женщины в луже крови. Как выяснилось, они были супругами.

По предварительной версии следствия, мужчина убил жену, после чего совершил самоубийство. Мотивом к совершению преступления мог послужить тот факт, что супружеская пара находилась на грани развода, сообщили в правоохранительных органах, передает Интерфакс.

Машину с телами супругов обнаружили прохожие. На телах 37-летнего мужчины и его 36-летней супруги обнаружены огнестрельные ранения, а в автомобиле найден обрез охотничьего ружья, из которого, предположительно, и были произведены выстрелы.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.