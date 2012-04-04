На западе Москвы мать избила до смерти свою двухлетнюю дочку

Со следами побоев в квартире на западе Москвы обнаружено тело двухлетней девочки. По подозрению в избиении ребенка задержана ее мать, у которой еще четверо детей. Ранее она уже была лишена родительских прав.



Трагедия произошла в одном из домов на Инициативной улице. Против матери погибшего ребенка может быть возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 111 Уголовного кодекса России ("Убийство") и ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").



