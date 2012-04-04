//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

На Северном Кавказе в пригороде столицы Кабардино-Балкарии идёт бой

4 апреля 2012, 14:22 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]

На Северном Кавказе в пригороде столицы Кабардино-Балкарии идёт бой
Фото с сайта vesti.ru

В Кабардино-Балкарии в пригороде Нальчика идет бой с блокированными в частном доме в Хасанье боевиками. Предположительно, боевиков двое. В ходе перестрелки ранен один из сотрудников силовых структур.

Боевики активно отстреливаются из жилого строения на улице Калабекова. Оперативный штаб Кабардино-Балкарии сообщил о введении 4 апреля в пригороде Нальчика режима КТО с 10 часов утра, сообщает "Интерфакс". Спецоперация проходит в административных границах населенного пункта Хасанья.

"АН" писали, что 4 апреля во время спецоперации ликвидировали боевика Артура Ульбашева. Они скрывались в частном доме по улице Офицерская в населенном пункте Хасанья.

Напомним, что во вторник в соседней северо-кавказской республике во время спецоперации в Назрани были уничтожены пятеро боевиков, которые готовили теракты.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЛБ

//новости партнеров

Глава Росимущества Северной Осетии подозревается в хищениях

Глава Росимущества Северной Осетии подозревается в хищениях 15.09 22:16

Глава территориального управления Росимущества Северной Осетии Алан Цабиев задержан на 72 часа по подозрению в хищении 61 миллиона рублей при продаже земли завода "Разряд", сообщает источник в МВД региона. >>
В Грозном открывается виртуальный филиал Русского музея

В Грозном открывается виртуальный филиал Русского музея 12.12 15:00

В четверг в 11.00 в Национальном музее ЧР в городе Грозном прошло открытие 135 информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал». Это будет первый виртуальный филиал Русского музея в ЧР. >>
Шестеро дагестанцев осуждены на срок от 13 до 17 лет за ряд тяжких преступлений

Шестеро дагестанцев осуждены на срок от 13 до 17 лет за ряд тяжких преступлений 29.11 22:16

В Дагестане Верховный суд вынес обвинительный приговор в отношении шести жителей республики. Они получили от 13 до 17 лет колонии за участие в банде, убийства и покушения на совершение терактов. >>
В Махачкале убит сотрудник полиции

В Махачкале убит сотрудник полиции 29.11 11:35

В четверг поздно вечером, 28 ноября, в Махачкале неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия сотрудника полиции, в результате чего он скончался на месте. Преступники разыскиваются. >>
Дагестанские дороги будут под присмотром видеокамер

Дагестанские дороги будут под присмотром видеокамер 28.11 12:34

В Дагестане появится государственное казенное учреждение «Безопасный Дагестан». Пилотный проект уже запущен в Махачкале. В общей сложности в городе установлено 64 интеллектуальных камеры. >>
В Хасавюртовском районе Дагестана ранен учитель медресе

В Хасавюртовском районе Дагестана ранен учитель медресе 25.11 22:40

В Хасавюртовском районе Дагестана неизвестные обстреляли машину учителя медресе. С ранением его доставили в больницу. По предварительной информации, стреляли из пистолета. >>

//новости партнеров

В Махачкале готовятся к Съезду молодежи Дагестана

В Махачкале готовятся к Съезду молодежи Дагестана 25.11 17:52

В Махачкале завтра начнет работу Съезд молодежи Дагестана. В нем примут участие более 800 делегатов из разных городов и районов республики, а также представители полпредств Дагестана в регионах страны. >>
Сотрудник дагестанской миграционной службы пойман на взятке

Сотрудник дагестанской миграционной службы пойман на взятке 22.11 21:43

Сотрудника дагестанской миграционной службы поймали при получении им взятки в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщает СКР по республике. За эту сумму специалист по вопросам трудовой миграции продлил свидетельство о предоставлении временно убежища гражданке Сирии. >>
Предполагаемый боевик убит в Шамильском районе Дагестана

Предполагаемый боевик убит в Шамильском районе Дагестана 22.11 20:46

В Шамильском районе Дагестана, где введен режим КТО, убит предполагаемый боевик. Поиски другого бандита продолжаются, в районе ведутся проверки. По информации пресс-службы МВД республики, личность убитого устанавливается. >>
Двух пособников боевиков задержали в Шамильском районе Дагестана

Двух пособников боевиков задержали в Шамильском районе Дагестана 22.11 08:55

В Шамильском районе Дагестана задержаны двое пособников боевиков. В рамках режим КТО, введенного в ночь на 21 ноября, в районе продолжаются проверочные мероприятия. >>
Дагестан будет поделен на четыре округа

Дагестан будет поделен на четыре округа 21.11 16:33

Руководство Дагестана решило, что для эффективного развития республики в социально-экономическом плане необходимо поделить ее на четыре округа. К каждому из которых прикрепят представителя власти. >>
В Дагестане мать и дочь обнаружены убитыми

В Дагестане мать и дочь обнаружены убитыми 21.11 14:19

Ужасное преступление совершено в Дагестане: женщина и ее дочь-подросток обнаружены в своем доме убитыми. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия. >>

//Новости ADWILE

В Дагестане из-за сильного ветра без света остались более 20 тысяч человек

В Дагестане из-за сильного ветра без света остались более 20 тысяч человек 21.11 07:48

Порядка 23 жителей Дагестана остались без света из-за сильного ветра. В зоне отключения почти 30 населенных пунктов. МЧС республики предупреждает об усилении ветра и мерах предосторожности в этот период. >>
В Дагестане полицейский подбросил пенсионеру оружие. Возбуждено дело.

В Дагестане полицейский подбросил пенсионеру оружие. Возбуждено дело. 20.11 19:40

Прокуратура Дагестана сообщает об инициировании уголовного дела в отношении капитана полиции за превышение должностных полномочий: работник полиции «подбросил 80-летнему старику боеприпасы». >>
Правозащитники Чечни помогли тяжелобольному ребенку

Правозащитники Чечни помогли тяжелобольному ребенку 20.11 12:28

Чеченские правозащитники помогли найти биологического отца тяжелобольного ребенка, в лечении которого требовались генетические клетки родителя. Мать ребенка написала им в ответ на услугу благодарственное письмо. >>
Стрелявших по полицейским в Махачкале заблокировали в частном доме

Стрелявших по полицейским в Махачкале заблокировали в частном доме 19.11 19:17

В Махачкале в частном доме заблокированы боевики, обстрелявшие сегодня полицейских. Дом оцеплен, ведутся переговоры. Сегодня днем в районе Духовного управления мусульман неизвестные открыли огонь по полицейским. >>
Полицейских обстреляли в Махачкале, двое погибли

Полицейских обстреляли в Махачкале, двое погибли 19.11 16:05

В Махачкале неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции. Один из правоохранителей скончался на месте, второй - в больнице. Подробности выясняются. >>
83-летний дагестанец побил рекорд по поднятию тяжести волосами

83-летний дагестанец побил рекорд по поднятию тяжести волосами 19.11 15:15

Дагестанец Абдурахман Абдулазизов в свои 83 года установил новый мировой рекорд: 81,5 кг было поднято им волосами. Это на 16 кг больше прежнего мирового рекорда австрийца. Свидетелями события стали и жители села, и местные власти. >>

//Новости МирТесен

В Дагестане семьям двух погибших при катастрофе в Казани будет оказана помощь

В Дагестане семьям двух погибших при катастрофе в Казани будет оказана помощь 19.11 13:54

В числе 44 пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Татарстане, были двое дагестанцев – Рустам Гужиев и Диана Гаджиева. Глава Дагестана выразил соболезнования семьям погибших земляков и распорядился оказать им необходимую помощь. >>
В служебном подлоге на 2 млрд рублей подозревают дагестанских чиновников

В служебном подлоге на 2 млрд рублей подозревают дагестанских чиновников 14.11 21:22

В Дагестане выявлены факты служебного подлога должностными лицами Управления Роснедвижимости и Министерства юстиции республики. Государству причин ущерб на 2 млрд рублей. возбуждено уголовное дело. >>
В Махачкале полицейского ранил снайпер

В Махачкале полицейского ранил снайпер 14.11 17:55

Полицейский ранен в столице Дагестана во время несения службы. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. Предположительно, в сотрудника полиции стрелял снайпер. >>

//Новости партнеров

В Дагестане прокурор подозревается в служебном подлоге

В Дагестане прокурор подозревается в служебном подлоге 14.11 14:28

В Дагестане в отношении прокурора Советского района Махачкалы возбуждено уголовное дело по статье 292 УК РФ «Служебный подлог». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы сроком до 2-х лет. >>
В Махачкале продолжаются поиски сбежавших участников перестрелки

В Махачкале продолжаются поиски сбежавших участников перестрелки 14.11 11:40

В столице Дагестана ведутся поиски двух сбежавших участников перестрелке, которая произошла накануне вечером. По информации МВД, один из нападавших на сотрудников полиции убит, ранение получил и представитель правопорядка. >>
В Махачкале в ходе перестрелке убит предполагаемый боевик

В Махачкале в ходе перестрелке убит предполагаемый боевик 13.11 21:21

В столице Дагестана на проспекте Имама Шамиля сегодня вечером произошла перестрелка, в ходе которой убит предполагаемый боевик. МВД республики подтверждают информацию. >>

//Новости СМИ2

К 2016 году в Дагестане построят более 20 детсадов

К 2016 году в Дагестане построят более 20 детсадов 13.11 10:41

Власти Дагестана намерены построить к 2016 году в городах и районах республики 22 детских сада, что создаст почти 6,5 тысяч новых мест. На эти цели будет потрачено 2 млрд 710 млн рублей, из которых 2,1 млрд - субсидии из федерального бюджета. >>
СК проверит, пытали ли подозреваемого в убийстве зампрокурора во Владикавказе

СК проверит, пытали ли подозреваемого в убийстве зампрокурора во Владикавказе 12.11 19:44

Следственный комитет намерен проверить сообщение о пытках в отношении подозреваемого в убийстве заместителя прокурора Владикавказа. Об применении насилия сообщили порядка 100 митингующих человек. >>
В горном районе Дагестана продолжается камнепад. Под завалами остались люди

В горном районе Дагестана продолжается камнепад. Под завалами остались люди 12.11 13:45

В Акушинском районе Дагестана продолжается камнепад, сообщают местные жители. Дорога между селами Шукта и Цуликана завалена, она опасна и непроходима для селян. Работы по очистке дороги приостановлены. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
2

Заблудившегося в тайге в Приморье подростка нашли живым через 2 недели
3

Три острова около Хабаровска уходят под воду
4

Солистка группы "Непара" похудела на 20 кг и снова начала выступать
5

На Украине не нашлось ни одного желающего купить памятные монеты, посвященные томосу

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры