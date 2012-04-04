На Северном Кавказе в пригороде столицы Кабардино-Балкарии идёт бой

В Кабардино-Балкарии в пригороде Нальчика идет бой с блокированными в частном доме в Хасанье боевиками. Предположительно, боевиков двое. В ходе перестрелки ранен один из сотрудников силовых структур.

Боевики активно отстреливаются из жилого строения на улице Калабекова. Оперативный штаб Кабардино-Балкарии сообщил о введении 4 апреля в пригороде Нальчика режима КТО с 10 часов утра, сообщает "Интерфакс". Спецоперация проходит в административных границах населенного пункта Хасанья.

"АН" писали, что 4 апреля во время спецоперации ликвидировали боевика Артура Ульбашева. Они скрывались в частном доме по улице Офицерская в населенном пункте Хасанья.

Напомним, что во вторник в соседней северо-кавказской республике во время спецоперации в Назрани были уничтожены пятеро боевиков, которые готовили теракты.