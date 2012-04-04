На западе Москвы застрелен бывший мэр города Шахты

В Москве сегодня утром на автозаправочной станции, расположенной по адресу Можайское шоссе, 43 был убит бывший мэр города Шахты Сергей Пономаренко. Экс-мэр скончался от огнестрельного ранения в голову.



Оператор заправки позвонила в полицию и сообщила, что слышала выстрелы, а когда вышла на улицу, то обнаружила в автомобиле "Ауди" убитого мужчину.

По свидетельству очевидцев, с места происшествия скрылся мужчина в черной куртке с капюшоном, ростом 160-165 см, сообщает ИТАР-ТАСС.



