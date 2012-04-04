В Москве поймали убийцу двух курьеров интернет-магазина (ВИДЕО)

В Москве задержан подозреваемый в убийстве курьеров интернет-магазина, совершенном на востоке столицы две недели назад. Предполагается, что мужчина застрелил мужчину и женщину, чтобы забрать часы стоимостью более 370 тысяч рублей.

"Сотрудниками полиции задержан ранее судимый неработающий москвич, который изобличен в том, что 19 марта из неустановленного оружия застрелил курьеров интернет-магазина на Кетчерской", — цитирует "Интерфакс" источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый задержан до предъявления обвинения, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

"АН" писали, что тела погибших мужчины и женщины с огнестрельными ранениями головы были обнаружены 19 марта около дома номер 2 на Кетчерской улице в автомобиле Nissan Primera.